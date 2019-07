TEBAIDE titanica: Castiglioni insegna teatro nel foyer del Titano

Intervista a Silvio Castiglioni

Al Teatro Titano in location particolari il progetto Educazione alla Cittadinanza attiva promosso da Istituti Culturali e UniRSM. “NOTIZIE DALLA CITTÀ DI TEBE” è il copione messo in scena dalla quindicina di partecipanti al corso teatrale diretto da Castiglioni per anni alla guida del Festival dei Teatri di Santarcangelo. Azioni performative e lavoro sul corpo in piazzetta S. Agata, recitazione e dialoghi nel foyer del Titano. Ingresso libero per circa 50 posti a rappresentazione. Sold-out lo spettacolo delle 21, ultima replica alle 22.30. Nella finzione scenica la Repubblica diventa luogo drammaturgico del mito classico di Tebe. Città -Stato e Patrimonio UNESCO teatro immaginario del conflitto storico tra potere e giustizia umani. LE COORDIANTE DEL LABORATORIO : “Per fare teatro si richiede buona memoria. Senso del sacrificio, amore per il dolore che dura. Per fare teatro si deve imparare a pensare parlando. A guardare con gli occhi chiusi, a non vedere con gli occhi aperti. A vedere ciò che nessuno vede.” Raúl Ruiz. L'ESITO DEL SEMINARIO . Coro: danza, guerra, musica e preghiera su interventi musicali di Lea Canini al violino ed Emanuela Valmaggi alla chitarra. Al centro la moderna metamorfosi delle “NOTIZIE” che diventano altre verità o verità altre...

fz

Intervista con SILVIO CASTIGLIONI Attore e regista