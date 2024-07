AMBASCIATA D'ITALIA Tebaldi, meravigliosa interprete pucciniana: conferenza a 20 anni dalla morte

Omaggio alla voce, alla donna e al suo talento, il respiro umano e la levatura professionale, il rapporto con San Marino, dove Renata Tebaldi scoprì vere amicizie, scelse di vivere e morì il 19 dicembre 2004.

“20 dalla scomparsa di una cittadina italiana che ha onorato il nome di San Marino venendo a vivere in questo paese – spiega Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino - che ha ricevuto accoglienza incredibile e valorizzazione al suo talento da San Marino. Quindi stasera è un triplice onore che rendiamo alla Tebaldi: in Italia, per lei, per la grande artista che è stata; a San Marino, per gli anni che lei ha passato in questo paese e anche ovviamente alla memoria che lei ha diffuso nel mondo, di San Marino”.

Solo il primo degli eventi che l'Ambasciata ha in programma in occasione dell'iscrizione dell'Arte del Canto Lirico Italiano nel patrimonio Immateriale UNESCO, in un territorio – aggiunge l'Ambasciatore - che storicamente ama il bel canto, da San Marino alla Romagna. “Sicuramente – dice Roberta Pedrotti, critica musicale e scrittrice - aveva un rapporto speciale con Madama Butterfly. Puccini ha questa caratteristica: l'arte del canto di conversazione, nella sincerità dell'espressione, della grandissima umanità con cui Renata Tebaldi esprimeva la sua voce meravigliosa. È stata una delle cantanti che forse nella storia sono entrate più in sintonia con il canto pucciniano, proprio per la bellezza e la franchezza della sua espressione”.

Dedizione e rigore nella professione, sensibilità, purezza, le emozioni che con la voce sapeva comunicare sono il primo lascito al suo pubblico come ai nuovi artisti. “Rimanere persone - dice Alessandro Ceccarini, musicologo e artista lirico - nonostante tutto, nonostante i ruoli così diversi, così impegnativi, a volte anche crudi che si devono impersonare. Ma lei è stata letteralmente autentica, ha mantenuto se stessa, integra e pura. In questo sta l'esempio della Tebaldi”.

Conferenza in collaborazione con la Fondazione Tebaldi, che compie 20 anni: commosso ricordo dal Presidente, medico e amico di Renata, Niksa Simetovic che insieme a Barbara Andreini ricorda il valore del Concorso Canoro intitolato al soprano per la promozione della lirica, soprattutto tra i giovanissimi e che tanti talenti ha scoperto e lanciato. E svelano l'appuntamento atteso: a dicembre, per una nuova edizione.

Nel video, le interviste a Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino; a Roberta Pedrotti, critica musicale e scrittrice; Alessandro Ceccarini, musicologo e artista lirico

