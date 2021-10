NUOVE SFIDE TEDxCittàdiSanMarino: sabato la terza edizione, con 9 speaker. “Qui e ora”, il tema dell'evento Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, sabato - al Kursaal -, torna “TEDxCittàdiSanMarino”. Questa mattina, alla Casa del Castello di Borgo, la conferenza stampa di presentazione

9 speaker, 9 percorsi di vita. Storie di impegno sportivo, artistico, imprenditoriale, umanitario; racchiuse in interventi – sia dal vivo, che pre-registrati - da 18 minuti. Un piccolo tesoro di idee per San Marino, affinché possa essere un luogo pronto ad accogliere sempre nuove sfide. “Qui e ora” il filo rosso di questa III edizione di TEDxCittàdiSanMarino. “Un tema – spiegano i giovani organizzatori – che sentivamo già nostro prima della pandemia, e che la pandemia ha accentuato”. Interverranno anche sammarinesi, come Alessandra Perilli – prima storica medaglia olimpica per il Titano -, Giovanni Giardi, Stiven Muccioli. E poi Silvana Arbia – giurista presso la Corte Penale Internazionale -, Francesco Barberini, Meg Pagani, l'attivista Nicolò Govoni - candidato da San Marino al Nobel per la Pace -, Valentina Ricci, Vittorio Toto Ondedei. Ancora disponibili una ventina di posti, per la partecipazione al Kursaal. L'evento potrà essere seguito anche in streaming online. Per entrambe le modalità è possibile reperire i biglietti sul sito di TEDxCittàdiSanMarino. Prevista, sottolineano gli organizzatori, la presenza dei Capi di Stato.

