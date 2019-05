Tende AVSI: "Sotto lo stesso cielo" in "Ospedali aperti"

Campagna AVSI

AVSI SAN MARINO, i Volontari per il Servizio internazionale, lavorano attraverso le TENDE durante l'anno per la cooperazione in vari continenti con lo slogan: “Sotto lo stesso cielo”.L'iniziativa contempla la raccolta fondi oltre agli aiuti di vario genere, compresa l'adozione e il sostegno a distanza a persone e gruppi, incentrati sulla SIRIA. “OSPEDALI APERTI: storie da moltiplicare” è il progetto pilota della raccolta sammarinese “fatta di atti concreti e non solo parole” - dicono gli organizzatori. Il conflitto appena terminato ha ridotto in povertà il 70% della popolazione di etnie e religioni diverse. Il 54% delle strutture sanitarie sono solo parzialmente aperte. Famiglie e bambini hanno bisogno di cure mediche e pace sociale. AVSI si pone il problema della cura della persona oltre ogni barriera con l'obiettivo di fornire 50.000 prestazioni socio-sanitarie per tutti indistintamente entro l'anno. SAN MARINO è come sempre per la sua storia al fianco di EID, 68 anni di Damasco operato alla gola. Di NOUBAR, 23 anni studente e musicista ferito al confine con la Turchia. Aiuta ANGI, 20 anni disabile. Sostiene MOUNIRA e il fratello ABDALLAH colpiti dalle granate e gravemente feriti.

Interviste con LORENZO FRANCHI Coordinatore Fondazione AVSI e FRANCESCO MANCINI Presidente AVISI San Marino