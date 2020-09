PRIMA FILM RSM TENET RSM: era "Merry-Go-Round" inizialmente Arriva da stasera alle 21 per la settimana cinematografica di SAN MARINO CINEMA la prima internazionale, TENET di Nolan, biglietto a 6 euro ridotto 5, unica sala attrezzata dolby-4k, a questo prezzo tra le 600 italiane

TENET, è un filmone americano girato in pellicola 70 MM e in gran parte nel formato I-MAX per immagini e suoni potenti tipici della “cinematic scale”. Sul grande schermo anche in copie analogiche e digitali risulta adattissimo alla moderna sala CONCORDIA sammarinese di Borgo Maggiore, che a metà prezzo rispetto alle altre realtà, ci permette di vederlo 2 volte al costo di un biglietto fuori territorio. Una pellicola di questo genere con un nome che è un palindromo latino tratto dall'enigma di Sator è consigliabile vederla almeno 2 o 3 volte.

Il titolo di lavorazione era "MERRY GO ROUND" come le giostrine dei bambini... TENET la dice lunga sul modo di concepire le cose di CHRISTOPHER NOLAN. L'evento cinematografico dell'anno anche senza il covid era già il più atteso di sempre e oggi è il movie della rinascita in tutto il mondo. In Italia, America e Cina (con tante sale chiuse), sta facendo bene tenuto conto che è costato 250 milioni di dollari e quasi 100 di promozioni dovrebbe incassare almeno ½ miliardo di euro in tutti i continente con il piccolo-grande contributo di San Marino.

