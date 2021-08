Terminato il Festival Gentile di San Marino. Il Segretario Belluzzi: "Complimenti per l'organizzazione"

Si è conclusa la rassegna del San Marino Festival Gentile: con gli ultimi incontri alla Cava dei Balestrieri, in cui si è parlato anche dell'importanza della gentilezza per i leader, e come la disponibilità nei confronti del prossimo aiuti a creare unità d'intenti. La chiusura ufficiale è arrivata al Teatro Titano, con uno spettacolo di balletto e l'organizzazione di un'asta di beneficenza in cui sono stati messi in vendita diversi quadri realizzati dall'artista eco-sociale Isabella Mandelli.

"Una grande iniziativa - ha detto il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi - è stato fatto un grande lavoro da parte degli organizzatori, premiato dalle presenze"





Nel video l'intervista al Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi