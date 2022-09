SPETTACOLI EMILIA Terra madre o matrigna? Fermati! Alla Casa delle Storie di Reggio Emilia il Festival Poeta Terra presenta “SALUTI DALLA TERRA” della Compagnia Teatro dell'Orsa (“Salvare il pianeta è possibile, fermandosi”)

Spettacolo teatrale ambientalista ed ecologista, sì, non solo di attori giovani, anzi, un testo di tutti per tutti: prima che la meteora ci arrivi sulla testa corriamo ai ripari (prima di correre a filmarla per poi postarla...). Secondo gli autori di SALUTI DALLA TERRA (la radice di saluti è guarda caso la salute!) dobbiamo e forse ancora possiamo prenderci cura di noi nel rispetto del pianeta su cui viviamo (non per denaro ma per amore si abbraccia qualcuno o qualcosa che muore...). Noi siamo della terra ma la terra è davvero nostra? L'eterno dilemma: madre o matrigna comunque sia da rispettare (una casa comune, ereditata dai nostri padri o presa in prestito dai nostri figli!?). Tra giardinaggio e ambientalismo c'è sempre di mezzo il capitalismo.

