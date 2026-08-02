Terrazza della Dolce Vita: seconda serata con Preziosi, Ruffo e Barbareschi

A Rimini prosegue "La Terrazza della Dolce Vita", il salotto culturale condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Nel suggestivo giardino del Grand Hotel continua la settima edizione, con un'alternanza di grandi ospiti tra giornalisti, scrittori e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Alla serata di ieri, sabato, hanno partecipato il direttore del Tg2 Antonio Preziosi, che ha presentato il suo ultimo libro dedicato a Papa Leone XIV, il conduttore di Mi Manda RaiTre Federico Ruffo e l'attore e regista Luca Barbareschi. Mentre questa sera, domenica, l'appuntamento è con Serena Bortone, Rajae Bezzaz, Rasha Younes e Gabriele Parpiglia. E domani, lunedì, ci saranno lo scenografo Dante Ferretti, che inaugurerà la sua mostra proprio nel Grand Hotel, insieme al direttore generale di San Marino RTV Roberto Sergio. Il tema di quest'anno della rassegna è: "Legami di cuore - L'amore tra generazioni".

Nel video le interviste a Luca Barbareschi e Giovanni Terzi







