Terrazza della Dolce Vita, seconda serata con Signorini, Cucinotta e Fantin

Il salotto di Simona Ventura e Giovanni Terzi regala storie, sogni, emozioni. Gli ospiti si raccontano e parlano del loro futuro. Il primo, Alfonso Signorini, dopo qualche anticipazione sul prossimo Grande Fratello, ha parlato della sua dedizione per il lavoro. “Solo l'attenzione ai dettagli permette di fare la differenza”, ha detto, parlando soprattutto del settimanale Chi, che dirige da 16 anni. Un prodotto, come per il resto della carta stampata, sul cui futuro ci si interroga. "La carta stampata ha futuro - risponde Signorini - perché nonostante le difficoltà, non morirà mai la necessità di approfondire le notizie". Si parla di sogni anche con Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto. Il passato per lui è un mattoncino che si mette sotto i piedi e che ci permette di avvicinarci ai nostri obiettivi. "Non ci sono limiti veri - commenta lo sportivo -, ma la cosa importante nella vita è porsi nuove sfide ogni giorno".

Una vita per il sociale quella di Maria Grazia Cucinotta, in prima linea contro la violenza sulle donne. Il suo sogno nel cassetto? Dirigere un film che parli proprio di questo. E ospite in uno dei luoghi più amati da Fellini, non può che apprezzarne la magia: "Quando vai in giro per i corridoi ti fermi ad ammirare - racconta la Cucinotta -, perché questo luogo è stato d'ispirazione per Fellini e per tanti artisti che sono passati da qui". Al termine di una seconda serata molto partecipata, gli organizzatori si dicono soddisfatti: "Ogni volta che organizziamo un'evento qui in Riviera - dice Terzi - c'è una grandissima voglia di partecipare, è una terra che sa amare e accogliere. E' come se fossimo a casa, c'è un grandissimo spirito di condivisione".





Nel video le interviste a Alfonso Signorini, Maria Grazia Cucinotta (attrice e produttrice cinematografica), Antonio Fantin (campione nuoto paralimpico) e Giovanni Terzi