TERREMOTO dopo l'ONDA: in sala riminese "il disaster"

in sala

THE QUAKE (2019) è il sequel naturale di THE WAVE (2015). Un “disaster movie” tutto norvegese e indipendente ispirato al vero: lo tsunami del 1934 sulla cittadina di TAFJORD con onda e terremoto epocali per le coste della NORVEGIA. Fiordi colpiti anche nel 1905 con morti e feriti. Caos calmo ma scomodo... condotto lentamente fino al botto finale. I campi lunghi e i movimenti panoramici ripetuti sostituiti dalla soggettiva. La camera a spalla diventa l'occhio (e lo stomaco) del telespettatore. L'aspetto psicologico e la gestione collettiva di un disastro ambientale e umano fu un emergenza storica reale per chi la gestì a OSLO. Come muore una concentrazione urbana e architettonica sotto i colpi della natura che non conosce l'uomo? Va giù tutto compresi affetti e famiglie e salvare un gruppo di persone è fondamentale per KRISTIAN, un geologo di fama mondiale, capace di prevedere gli effetti della natura ma non i disastri del cuore. Dopo aver perso l'amore con l'abbandono della moglie vuole a ogni costo (con uno stratagemma) salvare i suoi figli, come tutti noi d'altronde.

