Terza serata del festival, con tutti e 28 i concorrenti L'inviato Luca Salvatori

Nella classifica della sala stampa Marco Mengoni è per ora davanti a tutti seguito da Colapesce e Dimartino e da Madame. Dopo il caso Blanco anche ieri sera e oggi non sono mancate le polemiche. La Rai, con il direttore del prime time Colella, si è dissociata dall'esibizione di Fedez a bordo della Costa Smeralda. La regina del volley Paola Egonu affiancherà Amadeus e Morandi nella conduzione. C'è attesa per il suo monologo ma già oggi in conferenza stampa, rispondendo a Salvini, ha detto che ritiene l'Italia un Paese razzista, anche se sta migliorando. Questa sera canteranno tutti e 28 i concorrenti in gara e la classifica sarà stilata in base al televoto e alla giuria demoscopica. Tornerà come ospite anche Massimo Ranieri che ieri sera insieme a Gianni Morandi e Al Bano ha infiammato l'Ariston con un medley dei loro brani storici. Proprio durante la loro esibizione è stato toccato l'apice dell'ascolto, con oltre 16 milioni di telespettatori. In platea c'era anche il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, invitato da Al Bano.

In mattinata si sono incontrati anche in vista della finale di Una voce per San Marino del 25 febbraio quando Al Bano sarà il presidente di giuria che deciderà il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest di Liverpool.



