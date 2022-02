SANREMO22 Terza serata per il festival, c'è Drusilla Foer: "Mi piacerebbe un Papa donna" L'attrice scherza coi giornalisti, mentre il direttore di Rai1 si rallegra per lo share, il migliore dal 1995

Terza serata di Sanremo, questa volta Amadeus sarà affiancato da Drusilla Foer, che annuncia: mi piacerebbe un papato donna. Sanremo batte se stesso nella sua seconda serata: oltre 11 milioni di spettatori, il picco durante le esibizioni di Checco Zalone. Per risalire a numeri così alti bisogna tornare indietro fino al 1995. Ieri la sala stampa ha dato il suo primo verdetto: Elisa al primo posto, seguita dai “Brividi” di Mahmood & Blanco; terzo posto per La Rappresentante di Lista. Questa sera si sentiranno tutti i 25 cantanti in gara, sottoposti a televoto e giuria demoscopica. E poi c'è Drusilla Foer. Dovevo essere la figura più scandalosa, scherza coi giornalisti, ma vedo che non ne mancano. Poi parla di donne al potere e lancia la sua provocazione, “mi piacerebbe anche un Papa donna”.

Nel video le interviste a Stefano Coletta, direttore di Rai1, e a Drusilla Foer, attrice

