Terzo appuntamento di "Classica Giovani" al Castello di Borgo Maggiore: protagonista il Trio Eidos

Al pianoforte Giulia Loperfido, al violino Ivos Margoni e al violoncello Stefano Bruno. Sono i componenti del Trio Eidos che, per la terza serata di "Classica giovani", hanno riprodotto le musiche di noti compositori tra cui Haydne Mendelssohn al Chiostro dei Padri servi di Maria a Valdragone nel Castello di Borgo Maggiore. In questo luogo di rara bellezza, i tre giovani talentuosi hanno trasportato il pubblico in un mondo di incanto. Il Trio, fondato nel 2020, si è affermato in breve tempo nel panorama cameristico nazionale fino a vincere quest'anno il bando "Amur per i nuovi talenti". La rassegna di musica classica, giunta alla seconda edizione, è organizzata dall'Associazione Allegro Vivo con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e il sostegno della Giunta di Castello di Borgo Maggiore.

