FESTIVAL EMILIA Tesla è il re del circo Kilowatt “L'Ultimaprovincia” teatro festival dei Manicomics a Piacenza con lo spettacolo REX di Lorenzo Crivellari della Kilowatt Electric Company

La compagnia elettrica circense non poteva non avere un RE: Nicola Tesla, lo sperimentatore scientifico, inventore era un giocoliere, acrobata e musicista: scienziato... (questo per quei matti da “Manicomics” che sono gli spettacolanti della KILOWATTori per loro tra imperfezione e logica ci passa il circo). Folli invenzioni di strada in esperimenti di piazza sul cavie umane tra mille diavolerie cervellotiche provano che la LUNA ('infondo' ma molto in fondo) è una LAMPADINA. Persone trasformate elettricamente in strumenti musicali. Acqua fluorescente a pressione, bastoni e borotalco, strumenti di laboratorio (giocoleria) per far “piangere dal ridere”. La tecnica si basa sulla Commedia dell'Arte dove l'attore diventa spettatore e viceversa. Uomo e tecnologia sul palcoscenico fa rima con follia... (scientificamente ragionata). Uno spettacolo dedicato alla luce che con le sue “differenze di potenziale” accende il pubblico di tutte le età con scariche elettriche a basso voltaggio di buonumore senza dolore... REX più che Tesla siamo noi nella vita di tutti i giorni.

