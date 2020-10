TG Events rotocalco Italia parla del Titano

Il TG Eventi - declinato all'americana TG èvènts o più britannica pronuncia ìvénts - è un rotocalco d'intrattenimento patinato (girato e sapientemente editato) nato per la tv, buono per social e web, così capillare da toccare tutte le province di tutte le regioni, Emilia Romagna compresa; ed è qui la sorpresa! La rubrica di TELEFACCIATA... sviscera argomenti e sforna recensioni ironiche mai volgari. Pagina sempre attenta alle peculiarità, con il suo inviato ha varcato (con affetto incondizionato) i confini dello Stato... Per una volta scherzando TG EVENTS fa giustizia sorridendo di tutti i luoghi comuni e le amenità ben lungi dalla verità.

