SAN MARINO IN TV TG Events rotocalco Italia parla del Titano Si chiama TG EVENTS il magazine di spettacolo leggero italiano giunto alle 503 puntate record su oltre 50 reti televisive, web e satellitari, dedica spazio anche al turismo regionale: nella rubrica “TELEFACCIONI” l'inviato sul Monte

Il TG Eventi - declinato all'americana TG èvènts o più britannica pronuncia ìvénts - è un rotocalco d'intrattenimento patinato (girato e sapientemente editato) nato per la tv, buono per social e web, così capillare da toccare tutte le province di tutte le regioni, Emilia Romagna compresa; ed è qui la sorpresa! La rubrica di TELEFACCIATA... sviscera argomenti e sforna recensioni ironiche mai volgari. Pagina sempre attenta alle peculiarità, con il suo inviato ha varcato (con affetto incondizionato) i confini dello Stato... Per una volta scherzando TG EVENTS fa giustizia sorridendo di tutti i luoghi comuni e le amenità ben lungi dalla verità.

