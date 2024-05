DOCU-FILM MUSICA The Beach Boys: "quando c'erano i Beatles" I Californiani sono tornati a 60 anni dal debutto con un documento inedito in streaming solo su Disney+

Una famiglia californiana semplice, giovani americani della West Coast più a sud (la parte più calda) simbolo della loro terra: il “California Dream”. Un docu-film (progetto di Frank Marshall) che mancava con inediti e filmati mai visti sulla band che ha cambiato l'America “quando c'erano i Beatles”: in competizione tra i fan anche in Europa. La chiamavano l'onda californiana direttamente dalle spiagge sul Pacifico si ballava con loro in tutto il mondo. I BEACH BOYS, oggi ottantenni, hanno ancora un pubblico che va da 8 a 80 anni! Dei 9 originari alcuni cantano d'estate, fanno surf music (Surfin' USA). Erano molto più di un gruppo musicale, mai passati di moda, per la loro unicità anche oggi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: