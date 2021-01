THE BEATLES: nuovi da vecchi

“The Beatles: Get Back” arriverà nei cinema quest'anno come primo segno del nuovo corso cinematografico post emergenza sanitaria. Un lavoro irripetibile per lo stesso Peter Jackson (oscar per la trilogia del Signore degli Anelli). Film giocato sull'anno dell'ultimo live sui tetti di Londra: il 1969. Il team del regista ha lavorato per oltre un anno su registrazioni filmiche in presa diretta (60 ore di video e 150 ore di audio) con il backstage e le performance estemporanee del gruppo. l'anticipazione natalizia di fine anno diffusa dalla Disney Studios distribuzione è una “anteprima di cinque minuti regalata a tutti per portare un sorriso in tempi così difficili” - commenta Jackson. Il documentario, girato in 16mm e riadattato in 35mm, uscì insieme al disco tre settimane dopo l'ufficiale scioglimento dei Beatles. In effetti è il loro ultimo concerto insieme dal vivo. Dal docufilm anni 60 alla 'trilogia' pop jacksoniana sono passati 50 anni ma i BEATLES ricolorati e risonorizzati, rieditati e reinterpretati da Jackson-Disney, hanno un grande pregio: sono sempre gli stessi...

fz