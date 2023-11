MUSICA E STORIA The Beatles ritorno in AI Le immagini e i retroscena inediti del nuovo brano dei BEATLES “Now and Then” 50 anni dopo tratto da un demo di Lennon con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

Come sempre una cosa straordinaria che arriva dopo ½ secolo dalla storia di ordinaria bellezza del 1969 (concerto d'addio ai fun sui tetti di Londra): un inedito sbocciato dal passato in cui ci sono tutti e quattro. NOW AND THEN tradotto in: ogni tanto/ insieme per soli 10 anni, ritornano sempre. qualche volta/ in 3 dopo la morte di Lennon nel 1980 o in due dopo la fine di Harrison nel 2001. qua e là/prima o poi/ tutti ce li immaginavamo insieme anche se a cantare era solo McCartney x 4. occasionalmente/ di tanto in tanto/ il contributo musicale di ognuno entrava nelle vite degli altri. ora e poi/ di quando in quando/ con il figlio di John, Sean, che rievoca in privato il padre, e la sua voce. Il ritornello canta così per me (e solo per te, amore): “Ora e allora, mi manchi. Oh, si, ora e allora: voglio che torni da me”. PETER JACKSON dopo il film GET BACK separa suoni, voci e strumenti dagli archivi, completa l'ultima registrazione “intelligente” e li replica 'artificialmente' dal vero.

