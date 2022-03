“The boys in the band”: ieri sera, al Nuovo di Dogana, l'opera teatrale che divenne il manifesto del Movimento LGBT

“The boys in the band”: ieri sera, al Nuovo di Dogana, l'opera teatrale che divenne il manifesto del Movimento LGBT.

In scena, ieri sera, al Nuovo di Dogana, “The boys in the band”: l'opera teatrale di Mart Crowley, divenuta manifesto del movimento LGBT. Ad esibirsi, davanti al pubblico sammarinese, un cast di 9 interpreti di alto livello, diretti da Giorgio Bozzo. Divertimento e riflessione, in questo spettacolo tradotto ed adattato da Costantino della Gherardesca. L'opera – che spazia dalla commedia al dramma – ispirò le prime battaglie del movimento omosessuale statunitense. Nel 1970 divenne anche un film, che in Italia uscì con il titolo “Festa di compleanno per il caro amico Harold”. Un evento nell'ambito della stagione di San Marino Teatro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: