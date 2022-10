'The Cal': l'occhio di una donna sul "Pirelli"

Gli occhi di una grande fotografa sulle modelle internazionali per le pagine patinate e gli stacchi del backstage (il trucco, la moda, e le prove al femminile per 'indagare' la bellezza oltre lo sguardo maschile nello “spirito del tempo”): THE CAL per 14 “LOVE LETTERS TO THE MUSE”. Sommerton fotografa per fissare con il mestiere un oggetto di culto 'affisso' avunque da sfogliare lentamente, in un anno... Il CALENDARIO PIRELLI è una piattaforma per creare che ha detto “sì” al lavoro sull'immagine femminile di Emma (lei è la 39^ donna a fotografare e la 4^ a firmare il progetto) realizzando scatti per le 14 modelle in altrettante muse (e una performer: Cara Delevigne) in più di 12 pagine/quadri ispirati alla grande arte: donne che hanno una storia da raccontare, in un flash...