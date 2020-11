PRIMA RAI ONLINE 'The choise-La scelta' per la vita in un film breve Il cortometraggio d'autore di Giuseppe Alessio Nuzzo promosso dalla RAI per il mese della prevenzione sul tumore al seno e dopo il passaggio a Venezia Giovani è disponibile su RAIPLAY

THE CHOICE è LA SCELTA nella determinazione dell'attrice CRISTINA DONADIO protagonista dell'opera in piano sequenza del giovane regista NUZZO. La nota interprete di Gomorra (già sul set della serie a Napoli si curava causa la malattia) ha sempre combattuto veramente duro contro il suo male: colpita da dentro senza paura ha reagito anche fuori mostrandosi fino in fondo nella storia.

Una fiaba contemporanea ispirata alla vicenda artistica di Cristina piena di preoccupazioni per la salute durante le riprese cinematografiche. Mantenersi lucida e attiva anche se una voragine cerca di risucchiarla da dentro, appunto. Una giornata particolare tra controlli medici e ricordi di gioventù quando una chiaroveggente zigana predisse fortune alterne nella sua carriera... Un cameracar di oltre 10 minuti frammisti ai flashback di tutta una vita...

