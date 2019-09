'The Dancer' di Lucia Peruch vince il concorso "Autoritratto"

La giuria tecnica, presieduta dal promotore del concorso Carlo Biagioli, Marco Tentoni, Gabriele Gemignani, Michael Felici, Eleonora Mazza, Valeria Stacchini, Elisa Taddei e la nostra Sonia Grassi, insieme a quella popolare che si è espressa via social, hanno decretato vincitrice l'opera "The dancer" di Lucia Peruch . Una occasione di riflessione che si è concretizzata in 79 opere tra dipinti, fotografie, video, sculture e installazioni, racconti, poesie e persino poesie visive. Tra i partecipanti, provenienti da San Marino, Italia, Argentina e Israele, anche una giovane di 15 anni. Artisti legati da un filo rosso: l’amore per l’arte e il desiderio di compiere una riflessione sulla propria percezione di sé, rielaborato in maniera del tutto libera e con l’utilizzo delle forme espressive loro più congeniali.