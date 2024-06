"The Great Escaper" in fuga nel passato

L'80esimo dello sbarco in Normandia, il D-Day, è stato il 6 giungo scorso mentre il veterano al centro della storia vera successa a un reduce 90enne è avvenuta per il 70esimo, 10 anni fa. Fuga solitaria dell'ex marinaio recluta con la complicità della moglie riesce a raggiungere le spiagge normanne insieme ad un altro militare ex Air Force. La grande fuga non è altro che un ritorno al passato per riconsiderare una vicenda bellica che ci tocca tutti negli scenari odierni di guerra in cui tanti giovani combattono per la libertà, magari sbagliando sembra pensare anche l'anziano eroe.

Tra l'altro incontrerà altri combattenti pure della parte avversa, i tedeschi. Cronaca romanzata divenuta vicenda nostalgica che ha coinvolto umanamente il regista Oliver Parker per l' ultima interpretazione di due giganti del cinema.