"The human voice" alla spagnola

Alla sala teatro nel chiostro della chiesa di San Giuliano al Borgo vicino al ponte di Tiberio per 4 pomeriggi, dopo le 18, in prima riminese il mediometraggio THE HUMAN VOICE, in originale sottotitolato, di Pedro Almodóvar protagonista Tilda Swinton tratto da Cocteau. Monologo femminile dell'abbandono rivisitato in inglese dal regista spagnolo su una delle sue tante donne da “película”, da salvare... In remoto dal Festival di New York, Almodóvar, abbraccia chi ama il cinema e si spende per la 'condivisione' post pandemica dei film. Un cane, ascia e benzina, per distruggere un amore (il suo uomo che non ha voce nel film e lo stesso set) a suon di pillole e furore. E Tilda Swinton Leone d'Oro nel 2019 al pari del cineasta. 30 minuti di messa in scena in un'abitazione - location cinematografica come una prigione-gabbia di una cavia in laboratorio. Destino nero come il caffè in 3 giorni di attesa la sceneggiatura diventa “una lezione morale sul desiderio” (essenzialmente dettata da Almodóvar) in un mosaico pop sulla sua idea di donna.

fz