THE LEONE KING: Africa Disney dal vero in esclusiva San Marino Cinema

l'anteprima

Intanto la versione italiana è doppiata e cantata da ELISA e MENGONI. Sacrificate alcune canzoni ma ancora con le melodie originali di Hans Zimmer americane (rimescolate), il film rimane la più bella ICONA AFRICA DISNEY, fotorealistica all'inverosimile. Opera digitale in computer grafica di ultima generazione con l'ausilio di poco materiale fotografico, il movie è un capolavoro tecnologico californiano per gli occhi. Paesaggi, panoramiche e sfondi mozzafiato, che allungano piacevolmente il film di circa mezz'ora ( dura 118 minuti). Storia secondo copione tradizionale: la rupe stilosa che sembra il monolite kubrickiano dei cartoni, Simba il leone fiero dall'animo buono, la giovane leonessa innamorata pronta a diventare mamma, il bucero becco giallo buffo e fedele e il mandrillo. Zio e babbo leoni regali in lotta continua secondo copione e tanti altri animali di contorno, buoni e cattivi, a misura di iene... Un filmone tutto da vedere che ci porta avanti e indietro nel tempo per ¼ di secolo.

fz