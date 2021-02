"The Lips" show: 'bolle sanitarie' in concerto

L'evento

STEPHEN COLBERT ha fatto centro con il suo A LATE SHOW ha mostrato una proposta artistica creativa del gruppo pop THE FLAMING LIPS che ha 'spaccato' (SPLIT! dicono lì) attraverso i social e le riviste specializzate è giunta fino a noi la bolla performativa... Doveva essere una videoconferenza con esibizione a distanza senza pubblico pagante è invece diventato un concertone collegato in streaming con la rete e le piattaforme musicali con figuranti parte attiva dello spettacolo vero e proprio simulacro artistico provocatorio. I FLAMING non sono nuovi al mondo delle bolle di scena come filosofia di vita ma oggi sono diventate “palle di plastica sanitarie”. È stato il frontman WAYNE COYNE a usarle “a stelle e strisce” rotolandosi sul pubblico come in FLOWERS, storie disperse, di confinati ognuno chiuso dentro alla propria BUBBLE.

fz