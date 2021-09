MERCATO ARTE "The lost Leonardo" nel volto del Cristo I misteri del SALVATOR MUNDI nel “Leonardo perduto” di SONY uno studio inglese già presentato al Tribeca Festival e proposto al pubblico di New York e Los Angeles presto in Italia

Circa un milione e 200 mila dollari in casa d'asta a New Orleans per il SALVATOR MUNDI del 1510 scoperto nel 2005 e restaurato da 2 commercianti americani. Un dipinto pieno di fascino considerato perduto e di dubbia attribuzione fino ad oggi. Secondo Alexander Parish che lo ha ritrovato è da aggiungere agli altri 15 dipinti conosciuti. Mostrarne la veridicità in modo rocambolesco con alcune prove critiche e di stima gli ha permesso di essere battuto da Christie's per 450 milioni di dollari alcuni anni fa. Il dipinto più prezioso mai venduto fa dell'opera “ la storia più improbabile mai accaduta nel mercato dell'arte”. La restauratrice Dianne Dweier Modestini ha dichiarato che solo LEONARDO avrebbe potuto dipingere un CRISTO, SALVATORE DEL MONDO, così. Esaminato e sezionato in ogni angolazione si rivela un altro enigma storico del Genio fiorentino. Un volto noto quanto Monna Lisa. L'opera scomparve poco prima della mostra al Louvre di Abu Dhabi aggiungendo mistero al mistero e denaro al giro commerciale.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: