The mask: mascherine forever...

Il gov. Andrew Cuomo la vuole per tutti dai 2 anni in su e in ogni luogo (taxi e mezzi pubblici compresi non senza distanziamento preventivo) tranne in casa a dovuta distanza. Per Biden è politicamente corretta al contrario Trump la snobba scorretamente... se la mette quando vuole. Medici chirurghi e scienziati cinesi la raccomandano caldamente mentre l'OMS e l'Istituto Superiore di Sanità sono altalenanti sugli asintomatici fermo restando il 'droplet' salivante mentre il mitico Crisanti, eroe veneto, dice di usarle anche tra le pareti domestiche. San Marino non ne fa una malattia... e il commissario 'biancazzurro' forte dei successi di casa nostra esorta in modo semplice (senza facilonerie) al realismo in atto secondo decreto.

Intervista con Massimo Arlotti Commissario straordinario Emergenza Covid 19