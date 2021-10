INEDITO PANTANI AL CINE "The natural": la naturalezza del Migliore Ultimo giorno per l'inedito documento filmato con interviste e testimonianze mai viste prima su PANTANI in multisala da Savignano a Riccione “IL MIGLIORE” per la regia di Paolo Santolini

Rai Cinema e Fondazione Pantani (distribuzione Nexo) insieme nel docu-film inedito in anteprima per le sale cinematografiche. Un lavoro di ricerca e testimonianza affrontato con la famiglia per fare chiarezza sull'avventura umana e sportiva del “Pirata”, il ciclista da Cesenatico, che fece sognare l'Italia. Non c'è alcun dubbio era “IL MIGLIORE” e a volte esserlo porta solo guai... nel circo mediatico del ciclismo professionistico correre troppo spesso controcorrente, da romagnolo sanguigno e vero, non piaceva a tutti. In Romagna nessuno parla del “PANTA” al passato. Per la sua Cesenatico uno come lui non cede neanche davanti alla morte. L'indomita Mamma Tonina non molla di certo adesso e con questo documento-testimonianza mette la parola fine alle polemiche e maldicenze fonte d'ingiustizia umana e penale nel passato. “THE NATURAL” (scrive il regista), decisamente la naturalezza del migliore.

fz

