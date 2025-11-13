TV LIVE ·
THE PENGUIN LESSONS: una storia argentina

IL PROFESSORE E IL PINGUINO tratto dal romanzo di Tom Michell per la regia di Peter Cattaneo protagonista Steve Coogan al Concordia per San Marino Cinema

di Francesco Zingrillo
13 nov 2025

Il pinguino di Michell autore del libro è 'uruguagio'. Lo scrittore salvò l'uccello marino su quella costa atlantica mentre quello di Coogan è argentino d'adozione e più politico: viene adottato e portato in un college di figli ricchi in piena dittatura nel '76. La mascotte della scuola diventa l'interlocutore educativo tra docente e studenti in pieno militarismo autoritario. La tragedia dei desaparecidos argentini è sullo sfondo e pesa come un macigno: “felici di essere tristi”, in fine, “Juan Salvador” il pinguino, come il Gabbiano Livingston, ci salverà.




