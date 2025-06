EVENTO The Purple Night: a San Marino Senhit e i protagonisti di Eurovision per un concerto-evento Appuntamento: domenica 15 giugno, dalle ore 20,30, al Campo Bruno Reffi di San Marino Città, con ingresso gratuito

Pronti a cantare e ballare per celebrare i 15 anni di San Marino allo Eurovision Song Contest. La data da segnare è domenica 15 giugno 2025, alle 20,30, al Campo Bruno Reffi di Città. Sul palco "The Purple Night", concerto-evento condotto da Senhit, già rappresentante del Titano al contest e spokesperson dell'ultima edizione. Insieme alla cantante ci saranno gli artisti che hanno già portato San Marino sul palco eurovisivo, per uno show musicale corale.

"Sono felicissima - afferma Senhit - di annunciare questo evento più unico che raro. Al Campo Bruno Reffi di San Marino faremo questa grandissima festa. Io farò da madrina e da 'tutto fare'. E sarò felicissima di invitare sei partecipanti dello Eurovision per San Marino: Valentina Monetta, Jessika Muscat, Serhat, Jimmie Wilson, i Piqued Jacks e i Megara. Sarà uno spettacolo molto coinvolgente, perché non canteremo soltanto. I ragazzi proporranno i loro brani portati allo Eurovision, ma ci sarà anche un gioco di cover e un angolo interviste dove riproporrò il format utilizzato a Basilea con l'ombrello viola. Ci saranno momenti istituzionali, che riusciremo in ogni caso a rendere ironici, con la presenza del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, e il direttore generale di San Marino Rtv e della Rai, Roberto Sergio. Ci sarà senz'altro da divertirsi!"

Nel video l'intervista a Senhit

