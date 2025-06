The Purple Night - Senhit & Friends: grande spettacolo per i 15 anni di San Marino all'Eurovision

Si colora di viola, la notte, al Campo Bruno Reffi, tra musica, risate e spettacolo puro, per celebrare i 15 anni di San Marino allo Eurovision Song Contest. Live, talk e duetti: Senhit, perfetta padrona di casa, ha raccolto alcuni tra gli artisti che, insieme a lei, hanno portato in alto i colori biancoazzurri sul palco del più grande evento musicale d'Europa.

La serata si accende con Valentina Monetta, icona dell'Eurovision, amatissima dagli Eurofan, forte delle sue 4 partecipazioni ed una finale raggiunta nel 2014 con 'Maybe'. Ma resta “Crisalide” il pezzo forte, quello al quale tuttora è più legata. Un salto poi al 2023 con i Piqued Jacks e la potenza vocale di Andrea in “Like an Animal”. Ha difeso i colori di San Marino in due edizioni, Serhat: artista turco in finale con 'Say Na Na Na', ottenendo ad oggi il miglior piazzamento per il Titano. Il fucsia rock dei madrileni Megara vola all'Esc dello scorso anno con “11:11”. Si torna ai toni del pop con Jessika e la sua “Who We Are”, nel 2018 in collaborazione con la cantante tedesca Jenifer Brening. Incanta la voce soul di Jimmie Wilson, nel 2017 a Kiev con “Spirit of the Night”, affiancato da Valentina Monetta.

Esperienze e storie musicali richiamate sia dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati sia dal Direttore Generale di Rtv, Roberto Sergio. Nel gran finale, tutti sul palco. Un “messaggio potente di libertà, dignità e orgoglio” come solo la musica sa veicolare e rendere universale.