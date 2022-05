The Rasmus: "Speriamo di venire presto a San Marino"

All'Eurovision è tutto pronto per la finalissima, in cui 25 artisti si sfideranno al PalaOlimpico di Torino. Fra i gruppi che si esibiranno ci sono anche i The Rasmus, in rappresentanza della Finlandia. Ai nostri microfoni ci parlano del loro brano "Jezebel" e della loro accoglienza in Italia, in cui si sono esibiti anche in dei concerti in strada. Apprezzamento dal gruppo finlandese per la performance di Achille Lauro, che avrebbe portato più "rock" in finale. Non escludono, per il futuro, una tappa del loro prossimo tour anche a San Marino.

Nel video un estratto dell'intervista ai The Rasmus

Nel canale youtube di San Marino RTV l'intervista integrale ai The Rasmus

