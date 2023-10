ANTEPRIMA DOCUMENTARIO The restauranteur: vita americana di un mito culinario HBO celebra anche sul web in un documentario inedito MR.CHOW il ristoratore artista più famoso al mondo tra Londra e New York un mito per le star di Hollywood

Un imprenditore della ristorazione di origine cinese (un emigrato di successo in Inghilterra e successivamente negli States) divenuto un mito internazionale per le sue capacità creative dapprima culinarie e poi artistiche di grande collezionista. “AKA Mr. Chow” è il documento inedito di HBO sul genio istrionico in cucina e al ristorante dove per oltre 50 anni ha mescolato ingredienti gastronomici e opere d'arte (warhol, Basquiat e Schnabel): cibo per la bocca e per gli occhi in un tripudio dei sensi.

Lo chiamano tutti “M”, in galleria e nei “risto” con camerieri italiani, figlio d'arte (suo padre famoso attore all'opera di Pechino, la madre commerciante del tè), dopo gli studi artistici e di architettura a Londra ha sfondato nella ristorazione d'autore in America quando gli chef alla moda e la 'cucinamania' non esistevano (era roba per ricchi e gente famosa). Fiero delle sue origini ha portato la Cina e la sua cucina millenaria a Beverly Hills e a Miami. Michael Chow è noto per i ritratti alle celebrità esposti in mostre e ristoranti sparsi in tutto il mondo e per la famosa Anatra di Pechino (a New York si tirano a mano in impasto tradizonale segreto i suoi ricercatissimi noodles - provare per credere). I suoi sono teatri culinari dove si 'rivoluziona' il pasto quotidiano.

