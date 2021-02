"The room", una stanza di dolore

Il cast del cortometraggio

Il cortometraggio di Giuseppe Alessio Nuzzo ha tutti i crismi del film in versione breve programmabile sul web e in tv protagonisti Michele Placido con Nicoletta Romanoff su brano di Anastasio (Castelli di carte). Rai per il Sociale (in audiodescrizione su Rai Pubblica Utilità) per la prima volta supporta un gruppo di influencer italiani che divulgano online da instagram l'evento formativo con contenuti adeguati anche ai giovanissimi (il prodotto è scaricabile da PlayStation Store) attraverso ScuolaZoo che è la community degli studenti italiani. La storia: Andrea chatta da solo a Natale nella sua stanza buia illuminata dalla luce fredda dello schermo del pc. Irrompono i genitori con un poliziotto per una foto porno su internet. La vita della famiglia cambia tragicamente causa cyberbullismo e persecuzioni psicologiche continue di chi ha architettato l'inferno. Andrea con la sua webcam vuole farla finita... ma la speranza non muore mai, neppure oggi.

