ARTE The Rsm Biennials, l'artista Gabriele Gambuti espone le sue opere nell'ambito della mostra al Kursaal Un evento nell'evento che vede lo scultore sammarinese protagonista con le sue opere in metallo e dipinte con colori acrilici

C'è chi da bambino amava la pioggia per saltare nelle pozzanghere, Gabriele Gambuti invece aspettava che spiovesse per giocare con la terra bagnata. Ed è proprio così che scoprì il suo talento artistico. “Fin da piccolo, ti giuro - dice lo scultore - quando pioveva raccoglievo la terra, la lavoravo e poi aspettavo che si asciugasse. Poi da lì son partito con la ricerca della terra, i colori e i metalli”. Le opere dell'artista sammarinese, esposte al Kursaal, sono dei mosaici in metallo dipinti con colori acrilici. A guidare lo scultore la ricerca del vero. Un'arte provocatoria che attraverso i colori e le forme esprime aggressività, ma anche dolcezza e malinconia.

Nelle prossime settimane seguiranno altri eventi dedicati agli artisti della mostra "The Rsm Biennials" inaugurata il mese scorso e visitabile fino al 28 agosto. “Ogni giovedì fino alla fine della mostra nuovi artisti faranno dei personali. Verrà loro dedicata una stanza - ha detto il curatore della mostra Giuseppe Maria Morganti - cercheranno di esprimersi e portare anche nuove opere per arricchire i contenuti della mostra stessa”.

Uno sguardo al passato e un altro al futuro. Nel 1986 gli otto artisti della mostra parteciparono alle Biennali d'arte di Venezia. Oggi l'intento è quello di creare un filone artistico tutto sammarinese a partire dalle loro opere. "L'obiettivo principale era quello di far dialogare gli artisti tra di loro perché tutti gli artisti hanno caratteristiche molto diverse tra loro - ha spiegato Sara Cerosio, social media manager di "La maison de la Petite Sara" -, ma si caratterizzano per la ricerca ognuno in un ambito diverso. Fondamentale il dialogo per cercare di creare coesione e creare quella che potrebbe essere una buona corrente sammarinese che si potrebbe distinguere nel panorama internazionale".

Nel servizio le interviste a Gabriele Gambuti (artista), Giuseppe Maria Morganti (curatore della mostra The Rsm Biennials) e Sara Cerosio (social media manager di "La maison de la Petite Sara")

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: