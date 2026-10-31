The Sammarineser celebra il lato misterioso di San Marino con la copertina “Creature”

San Marino mostra il suo volto più misterioso e inquietante in occasione di Halloween. A raccontarlo è The Sammarineser, il progetto artistico che attraverso copertine illustrate propone uno sguardo originale sulla Repubblica, sui suoi luoghi e sulle sue storie. La quattordicesima uscita, intitolata “Creature”, porta la firma dell'illustratrice Irene d'Oriente e accompagna il pubblico in un viaggio tra storia, superstizione e immaginazione, prendendo ispirazione da due luoghi particolari del centro storico: il Museo della Tortura e il Museo dei Vampiri e dei Licantropi.

Il primo custodisce oltre cento strumenti che documentano i metodi di coercizione e punizione utilizzati tra il XVI e il XVIII secolo, offrendo una riflessione sulla crudeltà umana. Il secondo esplora invece il mondo delle creature leggendarie, dai vampiri agli uomini-lupo, attraverso il folklore europeo, le credenze popolari e la letteratura gotica. Due universi differenti che nell'illustrazione si incontrano, dando vita a una composizione dal forte impatto visivo, sospesa tra realtà storica e immaginario fantastico.







"Per la composizione dell'illustrazione, ho immaginato di creare una sorta di sipario teatrale macabro composto da una selezione di creature e dettagli provenienti dai due musei", racconta l'autrice sulle pagine social del progetto. Al centro della scena compare una tsantsa, una testa rimpicciolita, i cui capelli si intrecciano con le figure mostruose, evocando i tendaggi di un teatro. Completano l'opera piccoli dettagli ispirati ai teschi presenti nel Museo dei Vampiri e una luna che prende forma dalla testa di una delle creature. Il risultato è un piccolo teatro dell'orrore, ricco di simboli e particolari da scoprire, che trasforma due attrazioni del centro storico in un racconto visivo originale.









