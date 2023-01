The 'Spielbelmans': un'autobiografia da favola al cine

Film coprodotto e distribuito dalla Rai, THE FABELMANS, è un lavoro personale e intimo del regista americano d'origine ebraica che dall'Ohio dipinge un'epoca di celluloide californiana. In casa tutto è ridotto al binomio scienza e arte che per il giovane Sammy Fabel sara presto le chiave della rivoluzione cinematografica (spielberghiana) sin dagli anni 70. Il vissuto è il copione co-sceneggiato dal Premio Pulitzer Tony Kushner di quel che è accaduto nel corso del tempo (famiglia, divorzio, perdono). Il potere del cinema che consola dedicato alla madre pianista Leah. IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO DEL MONDO di Cecil DeMille torna nel 34° sogno realizzato al cine da STEVEN SPIELBERG. Il treno corre... dalla storia del cinema (con rimandi e ricordi) alla vita del regista hollywoodiano. Le rotaie sono come le bobine delle pellicole si srotolano e vengono riarrotolate da un'altra parte nel viaggio filmico. Fotogramma per fotogramma il film di una intera vita lunga 76 anni inizia dalla prima infanzia casalinga e scolastica in super8. Il suo desiderio era entrare nel mistero del circo e in fondo a Los Angeles c'è riuscito piegando a sé la realtà.