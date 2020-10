IN TV "The tagliatella connection", il viaggio di Alessandro e Roberto nelle comunità Usa Alle 20.00 su San Marino Rtv il documentario sull'emigrazione sammarinese negli Stati Uniti

"The tagliatella connection" il titolo del documentario realizzato da Alessandro Riccardi e Roberto Giacomini, vincitori del concorso proposto dalla Consulta dei Sammarinesi all'Estero e dalle nove Giunte di Castello. Un docufilm frutto del loro viaggio alla scoperta delle Comunità Sammarinesi negli Stati Uniti. L’iniziativa è nata con lo scopo di rafforzare il legame tra San Marino e i suoi cittadini oltreoceano ed è parte di un progetto più ampio che, negli anni scorsi, ha già coinvolto le comunità sammarinesi in Argentina e in Francia e si concluderà con l’ultima tappa nelle comunità italiane.

"Abbiamo cercato di documentare sia la nostra esperienza che come vivono le nostre comunità da americani e sammarinesi. Abbiamo trovato un grande attaccamento per la 'Madre Patria' come chiamano la Serenissima, anche da parte delle nuove generazioni.

Documentario che sarà trasmesso in esclusiva questa sera alle 20.00 su San Marino Rtv. Ecco una anticipazione.

Sentiamo Roberto Giacomini, Alessandro Riccardi e il Segretario agli Esteri Luca Beccari

