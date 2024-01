Thea Tini: una serata per raccontare il suo "Universo" nell'arte

L’anima artistica di Thea Tini si nutre di silenzi, filosofia orientale, natura. La sua è una lunga ricerca, un’esplorazione di ciò che è tangibile e ciò che va oltre la fisicità. Sul ruolo della luce e dell’ombra, ha costruito una ricerca sottile e paradigmatica, che si ritrova nei quadri esposti solo oggi fino a notte e messi in vendita al bar Imperiale di Faetano. La serata e l'esposizione è dedicata al complesso di opere che si chiama "UNIVERSO": progetto selezionato per la Biennale di Venezia nel 2009, Biennale di Pechino 2010 e dall’Accademia di Brera per l’Expo di Milano nel 2015. "Il blu assorbe e il giallo irradia - racconta Thea Tini -. Da questi due colori secondo me nasce l'universo. In una visione ho visto la creazione dei mondi, attraverso la luce che incontra l'ombra".

Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Comunità di San Patrignano, per le madri con bambini piccoli in età da asilo. "La scelta di un luogo pubblico, di condivisione, come un bar - ha commentato il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi durante la presentazione - ha lo scopo di sposare l'arte con il vivere quotidiano. Auspico quindi che sia preso a esempio per altre iniziative".

Nel video l'intervista a Thea Tini, artista

