STORIA DEL POP Thriller di un Jackson immortale Un docu-film celebra l'album THRILLER di Michael Jackson a 40 anni dall'uscita i retroscena in streaming dalla Paramount+

THRILLER 40 rinnova il mito e mostra gli anni senza tradirli anche nel film di Landis che è ancora oggi un video di culto proprio sui social nella versione restaurata e rigenerata fruibile da tutti. Paramount+ produce e distribuisce il docufilm dal 2 dicembre in streaming rievocando il successo dell'82 del genio pop morto nel 2009. Un album in 9 tracce che segnò un'epoca associato al videoclip. Cantanti, musicisti, stilisti e scenografi hanno lavorato per decenni sui quei “5 giorni di full immersion” in cui lo staff di Michael cambiò il mondo della musica leggera sconvolgendo il costume in un cambio di stili epocale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: