DOGANA "Ti regalo una ricetta" l'ultimo libro di Guido Mattioni per Associazione San Marino-Italia insieme a nuovi soci Presente alla serata, anche l'Ambasciatore l'Italia Fabrizio Colaceci, per l'iniziativa che ha avviato la IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

L'Associazione San Marino-Italia ha celebrato la IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo con la presentazione dell'ultimo libro del socio Guido Mattioni: "Ti racconto una ricetta. Storie di Uomini, Donne, Luoghi, Saperi e Sapori". "Il mondo dell'associazionismo - ha aperto la serata la Presidente Elisabetta Righi Iwanejko -, è una parte attiva e sensibile della società civile". Una realtà in costante crescita, infatti la conviviale ha visto anche la presentazione di 6 nuovi soci, per un impegno sempre più forte nell'ambito sociale e culturale del Paese. "

Sviluppare con il nostro impegno e personali esperienze professionali sinergie efficaci e innovative nell'ambito politico-economico-culturale, significa rafforzare i legami fra le persone e, nel nostro caso specifico, le relazioni tra i cittadini delle due Repubbliche. Presente alla serata, anche l'ambasciatore l'Italia Fabrizio Colaceci. Una parentesi è stata dedicata al prossimo concorso della Fondazione Tebaldi, International Voice Competition, giunto alla sua nona edizione, con l'intervento di Niksa Simetovic. Torna al Teatro Concordia di Borgo Maggiore dal 16 al 20 dicembre.

"Ti racconto una ricetta" del giornalista e scrittore Mattioni, ora residente a San Marino, è un viaggio che solletica tutti sensi, in un giro del mondo non solo culinario, ma sociale, culturale, artistico e letterario, attraverso quei piatti che hanno reso famosa la cucina italiana e non solo, e la genesi della loro storia: sia essa documentata o legata alla leggenda. Dalla piada alla caponata, dalla ribollita alla zuppa di cipolle francese, fino alla diatriba tutta emiliana, sui tortellini.

Ogni storia è corredata dalla ricetta, che con pazienza e accurata ricerca, l'autore ha recuperato dalle fonti storiche, dalle cucine internazionali, dai grandi cuochi del passato. Con una eccezione: i tortellini appunto, perché di entrare nella diatriba su chi ha fatto nascere per primo questa pasta ripiena, l'autore non ha voluto proprio farlo.

