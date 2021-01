Tiberio d'essai: #iorestoinsala continua

Cinema d'autore e pellicole segnalate ai festival europei dalla critica (come ROUBAIX di Arnaud Desplechin) in 40 platee virtuali italiane del circuito FICE, le sale d'essai, ben rappresentate nel circondario dal TIBERIO di Rimini e dal SUPERCINEMA di Santarcangelo. “Une lumière”, un fitto violento di luce nel buio che spacca la scena del crimine: un'anziana strangolata in casa, due giovani donne, vicine e testimoni poi indagate da un semplice agente insieme a un vecchio e navigato commissario nella decadente cittadina francese tra le più povere e disastrate del paese.

Film tratto da un fatto di cronaca documentato in tv nel 2008 trasformato dal geniale autore in un polar (genere cinematografico e letterario francese, nato negli anni '40 dalla crasi di due parole, policier e noir, e dei loro due relativi significati) che a tratti è anche un docu-giallo di denuncia sociale. Vittime e carnefici sono trattati allo stesso modo in una sorta di umanità filmica basta su fede e rassegnazione. La notte di Natale si continua a morire di disoccupazione e disperazone.





fz