"Tiny country on a Mountain": da youtube una "cartolina" su San Marino

Il popolare canale youtube Half-Asleep Chris, che conta oltre 209.000 iscritti, ha realizzato un piccolo documentario, in lingua inglese, sulla Repubblica di San Marino per la serie "Postcards from Europe" (Cartoline dall'Europa). "Una nazione", si legge nella descrizione, "piena di strane leggi e strane abitudini, ma anche un posto di grande bellezza, sovrastato da 3 torri da favola". Al centro del video di sei minuti la storia e l'identità del Titano, con attenzione anche alla numismatica e alla filatelia. Un video molto apprezzato dagli utenti, tanto che fra i commenti c'è chi si dice "shockato" dalla bellezza del Titano e chi ne ammira l'atmosfera pacifica.

