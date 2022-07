TEATRO SPERIMENTALE EMILIA Tiresia mito londinese TIRESIAS di Giorgina Pi con Gabriele Portoghese dopo l'ultimo Santarcangelo al Gualtieri Teatro Sociale reggiano per Terreni Fertili Festival

Il titolo tratto dal mitologico greco e latino, TIRESIA, è uno spettacolo ridotto dal poemetto della londinese Kate (oggi Kae) Tempest interpretato dal genio di Gabriele Portoghese. Il sottotitolo è “Hold your own” (resta te stessa o te stesso) nella metamorfosi dell'indovino della Tebaide che per 7 anni venne tramutato in donna, causa due serpenti (uccidendoli, poi, a turno), solo così poté capire la vera essenza del femminile, tornando uomo. Per i bagliori di Maria Vittoria Tessitore, anglista delle Politiche dell'Incontro al Dams, capiamo le parole oneste di un testo privo di rumori inutili.

fz

