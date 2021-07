Tiro al palo e l'arte della bandiera a Cava dei Balestrieri: il viaggio nella tradizione sammarinese a Historica

Le immagini della serata

Arcieri, dame, combattenti, tamburini e musici. Un corteo in abiti storici per le vie del centro accompagna il pubblico alla Cava dei Balestrieri, dove si è svolta la prima esibizione serale della rievocazione multiepoca che anima San Marino. Squilli di trombe e rullo di tamburi annunciano l'inizio dello spettacolo. Un viaggio nella storia sammarinese per rivivere le antiche tradizioni medioevali, tra sbandieratori che, a ritmo di musica, sventolano i vessilli della Repubblica e balestrieri che si cimentano nel tiro al palo. A esibirsi le Federazioni Balestrieri Sammarinesi e Cerna dei Lunghi Archi.









Per tutto il fine settimana, Historica continuerà ad animare le vie del borgo con un programma ricco di eventi. richiamando numerosi turisti e personaggi pubblici. E non è passato inosservato l'ex presidente del Consiglio italiano Romano Prodi. 1700 gli anni di storia raccontati attraverso sei aree tematiche allestite per la manifestazione, dagli antichi romani fino alla seconda guerra mondiale passando per la fondazione della Repubblica più antica del mondo e le battaglie risorgimentali. Alle 21 di questa sera il prossimo appuntamento alla Cava dei Balestrieri con lo spettacolo "Una storia di libertà" e a seguire "Libertas", una performance sospesa tra cielo e terra grazie alle coreografie di ballerini, trampolieri e acrobati aerei.