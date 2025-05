Titanico Jazz Festival: il duo Joe Pisto e Fausto Beccalossi chiude con successo la prima edizione

Si chiude con successo la prima edizione del Titanico Jazz Festival. A San Marino tre giorni di concerti, incontri e improvvisazione hanno celebrato il jazz come linguaggio universale. Ad incantare il pubblico domenica 11 maggio nella terza serata, il duo formato da Joe Pisto e Fausto Beccalossi, che con contaminazioni tra jazz, soul e world music hanno regalato allo spettacolo "Respiro" un clima intimo e coinvolgente. Ideato e diretto dal M° Emanuele Rastelli, prodotto da San Marino Welcome con il patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e la Cultura, il Titanico Jazz Festival si impone come appuntamento di eccellenza sul palcoscenico internazionale, per aver saputo fondere qualità artistica all’accoglienza, offrendo a San Marino un’occasione di visibilità e prestigio.



Dopo il grande successo ottenuto dal concerto di Stochelo Rosenberg venerdì, in apertura di rassegna, la seconda serata, sabato 10 maggio, invece con “Chet Baker: una storia da ascoltare”, concerto con musica e narrazioni a cura di un quartetto d'eccezione: Enzo Pietropaoli, contrabbassista tra i più apprezzati del panorama jazz italiano, che ha collaborato veramente con Chet Baker, portando il suo inconfondibile groove sui palchi di tutto il mondo. Al suo fianco Max Ionata, uno dei migliori sassofonisti italiani, il pianista Enrico Zanisi (musicista visionario vincitore del Top Jazz come miglior nuovo talento) ed il batterista Alessandro Paternesi, preferito da giganti come Paolo Fresu ed Enrico Rava. Spettacolo puro per raccontare e suonare il mito del trombettista americano.