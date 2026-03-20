UNIRSM Titano Business Plan Competition: vince il progetto 'Lovewise' All'Università di San Marino selezionato il progetto che rappresenterà il Titano alla “POPRI International Youth Competition”, a maggio in Macedonia, iniziativa nell'ambito della Strategia Adriatico Ionica Dell'Unione Europea. 8 quelli in gara

Terza edizione per la Titano Business Plan Competition, aperta a studenti dell'Università di San Marino e a giovani sammarinesi. 8 progetti, 8 idee imprenditoriali in gara, pensate rispondendo ai pilastri che reggono EUSAIR - Strategia Adriatico Ionica dell'Unione Europea - dalla sostenibilità ambientale alla coesione territoriale. Da qui i criteri di selezione della giuria, che ne ha premiato la rispondenza alle caratteristiche EUSAIR, insieme alla completezza dal punto di vista imprenditoriale, la competenza, l'originalità. Terzo classificato: La Temperia di Alice Giardi e Chiara Giardi; secondo posto per Terracore di Cristiano Drudi, Giulia Badioli e Maria De Vita; vince Lovewise di Simona Casali e Valentino Mastrangelo.

“LoveWise – spiega Valentino Mastrangelo - è un'app per migliorare la consapevolezza di se stessi e anche per gestire meglio le proprie emozioni. Nasce soprattutto per portare condividere con le persone quello che riguarda la gestione di noi stessi, perché nelle scuole manca proprio la diffusione di contenuti psicologici”. “Nasce da ragazzi di 23, 26, 27 anni, che hanno osservato le dinamiche relazionali tra i propri coetanei – aggiunge Simona Casali - e con il Corso di Business Planning, in triennale, abbiamo messo a frutto questa idea”.

La competizione curata dall'Ateneo in collaborazione con San Marino Innovation, vede il coinvolgimento delle istituzioni e di diverse Segreterie di Stato, rappresentate in giuria. “La valenza – dice Karen Venturini, docente all'Università di San Marino - è notevole perché presentiamo a San Marino, al mondo imprenditoriale e al mondo delle istituzioni, la creatività dei nostri giovani e quindi diciamo è uno strumento importante per sviluppare un sistema innovazione paese e per ascoltare questi bellissimi progetti che ci hanno presentato”.

Spicca così l'obiettivo della valorizzazione del ruolo dei giovani: “C'è proprio il tentativo in EUSAIR di coinvolgere sempre più i giovani - Silvia Marchetti, delegata nazionale EUSAIR - e di renderli parte attiva nella definizione di quelle che sono le priorità e le strategie all'interno di EUSAIR. Quindi questi progetti - non solo il progetto vincitore che verrà presentato a Skopje a maggio, ma tutti i progetti - sono molto importanti perché, sebbene pensati e radicati nella Repubblica di San Marino, sono stati ideati in chiave EUSAIR, quindi in chiave europea, che sappiamo ora quanto è importante per il nostro Paese”.

Nel video, le interviste ai vincitori Valentino Mastrangelo e Simona Casali; a Karen Venturini – docente UNIRSM e a Silvia Marchetti, delegata nazionale EUSAIR



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: