Titano esaurito per la commedia di Sant'Agata Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli porta in scena "Al Pasteini d'là felicità". Replica al Titano sabato 8 febbraio; al Nuovo sabato 22 febbraio

Un momento imperdibile per tradizione; da 48 anni grazie al Piccolo Teatro Arnaldo Martelli è la serata di Gala per la Festa di Sant'Agata, reso solenne dalla presenza sui palchi del Titano dei Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni, insieme a membri di governo e autorità.

“Al pasteini d'là felicità”, due atti di Raffaele Caianiello, tradotti in vernacolo sammarinese: commedia brillante, commedia degli equivoci tutta giocata attorno alla scoperta, da parte del dottor Gioacchino Pellacchia, di pasticche dagli effetti portentosi, capaci di far impallidire le concorrenti “Viagra” e “Cialis”.

Il dottore e la moglie dispotica, il cognato innamorato della cameriera, la figlia e lo spasimante, un prete e anche due ladri che cercano di impossessarsi della formula del farmaco.... in tutto, 13 personaggi ben caratterizzati e altrettanti interpreti - tra vecchie glorie, molte conferme e una esordiente. Umanità varia e situazioni da non perdere, quando qualcuno userà per sbaglio le portentose pasticche e gli effetti saranno devastanti.



